Infolge der Corona-Krise sind in den Krankenhäusern in Deutschland deutlich weniger Behandlungen durchgeführt worden als üblich. Man gehe im Zeitraum von Mitte März bis Mitte Mai von rund 1,6 Millionen Behandlungen weniger aus, teilte der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, dem MDR mit. Die Zahl ergebe sich aus dem Rückgang der Behandlungen von Patienten in den Krankenhäusern um rund 50 Prozent im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen. Genaue Zahlen werde es allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt geben.

Daraus ergibt sich, dass zugleich hunderttausende Operationen verschoben wurden. 2018 führten deutsche Klinikärzte noch knapp 17 Millionen Operationen durch. In diesem Jahr dürfte der Wert deutlich niedriger liegen. Auch hier gibt es noch keine exakten Daten, weder auf Bundesebene noch in den Ländern. Nach Recherchen des MDR sind aber beispielsweise in Sachsen-Anhalt in der Spitze bis zu 80 Prozent der geplanten OPs abgesagt worden. Ein Überblick zur Lage in Mitteldeutschland: