Auch kleine Veranstalter tüfteln an Alternativen. So wie der Sprungbrett e.V. aus Riesa. Der Verein betreibt Bürgertreffs in der Stadt. Seine Streetworker kümmern sich um Kinder und Jugendliche. Zu den festen Terminen im Jahr gehören die Feriencamps auf dem vereinseigenen Zeltplatz. Der liegt am Stadtrand Riesas. In der Nähe fließt die Elbe. Vereinschef Andreas Näther hofft, dass die Camps zumindest in abgespeckter Form stattfinden können. Man bereitet einen Plan B vor. "Wenn jetzt Übernachtungen nicht möglich sind, dann aber vielleicht Tagesangebote mit Gruppenstärke von zehn oder zwölf. Dass wir dann eben Bausteine haben."