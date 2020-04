Beispiel Leipzig Deutlich mehr Kinder in der Kita-Notbetreuung

Die Schulen werden schrittweise geöffnet, die Kitas bleiben weiter zu. Das hat für viel Protest gesorgt. In Thüringen gibt es zumindest die vage Absichtserklärung, die Kitas im Mai nach und nach zu öffnen. In Sachsen-Anhalt und Sachsen können jetzt mehr Berufsgruppen die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Wie wirkt sich das aus? Nachgefragt in Leipzig.

von Peer Vorderwülbecke, MDR AKTUELL