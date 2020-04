Fast jeden Tag tritt er derzeit vor die Presse: Sachsens Innenminister Roland Wöller von der CDU. Allerdings nur digital, in einem Youtube-Livestream, bei dem auch MDR AKTUELL per Kommentar Fragen stellen kann, etwa zu den verschobenen Wahlen. Dazu Wöller:

"Also der Erlass ist eine Rechtsgrundlage, also Erlassgrundlage des Innenministeriums. Also die Landesdirektionen werden genauer gesagt angewiesen, die entsprechenden Landkreise anzuweisen, sozusagen, dass die Bürgermeisterwahlen, so sie angesetzt sind, bis auf den Termin nach dem 20. September verschoben werden."

Linke kritisiert Wahlverschiebung

Klingt verklausuliert. Das Innenministerium erklärt am Telefon, man stütze sich auf das Infektionsschutzgesetz des Bundes und die daraus abgeleiteten sächsischen Allgemeinverfügungen.

Der Chef der sächsischen Linksfraktion Rico Gebhardt kritisiert die Verschiebung der Kommunalwahlen in Chemnitz und Zwickau. Bildrechte: dpa Rico Gebhardt, Chef der Linksfraktion im Landtag, kritisiert: "Dass man jetzt einfach mit Hinweisen aus dem Innenministerium den Kommunen empfiehlt, alle ihre Gemeinderatsbeschlüsse, die sie ja gefasst haben, wann die Bürgermeisterwahlen stattfinden: Die setzen wir jetzt einfach aus. Und die werden dann ab September wieder angesetzt."



Man könne ja vieles machen, auch, sich auf das Infektionsschutzgesetz berufen, meint Gebhardt weiter: "Aber das halte ich schon für ne krasse Angelegenheit, dass man das nicht wirklich über gesetzliche Regelungen macht."

Es sei die Zeit der Exekutive, das wisse Gebhardt. Trotzdem würden in Bund und anderen Ländern neue Gesetze auf den Weg gebracht, sagt er weiter.

Jurist hält ausschließliche Briefwahlen für anfechtbar

Für die verschobenen Wahlen sei das aber unnötig, entgegnet Jochen Rozek, Professor für Verwaltungsrecht an der Uni Leipzig. "Für die Wahlabsagen haben wir eine ausreichende Rechtsgrundlage im Kommunalwahlgesetz."

Darin ginge es etwa um höhere Gewalt. Das treffe mit Blick auf Corona zu, die Wahlen müssten sogar abgesagt werden. Aber, so der Jurist weiter:

Rechtlich problematisch waren eher die in Oderwitz und Radeburg durchgeführten ausschließlichen Briefwahlen. Jochen Rozek Professor für Verwaltungsrecht

Die fanden am Wochenende statt, als die einzigen zwei von 30 bis zu den Sommerferien ursprünglich geplanten Bürgermeisterwahlen in Sachsen. Man konnte dort jeweils nicht persönlich, sondern nur per Brief wählen - was sonst eine Ausnahme ist.

Keine Rechtsgrundlage im Kommunalgesetz

Das sächsische Innenministerium schreibt in einer Mail an MDR AKTUELL:

"Anders als der Freistaat Bayern, der sein Kommunalwahlrecht entsprechend geändert hat, um in einer solchen Krisensituation eine ausschließliche Briefwahl zuzulassen, ist hier der sächsische Landesgesetzgeber untätig geblieben."

Aber, wo kein Kläger, da kein Richter. Einspruch erheben könnten Wahlberechtigte und Kandidierende binnen einer Woche, die Rechtsaufsicht binnen eines Monats.