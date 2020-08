Egal, in welcher Stadt man anruft: Corona sorgt überall für leere Kassen. Da ist zum Beispiel das kleine Eibenstock im Erzgebirge mit Bürgermeister Uwe Staab, der sagt: "Im Haushaltsjahr 2020 werden wir voraussichtlich mit 30 Prozent weniger Einnahmen zu rechnen haben bei den Steuereinnahmen, die an die Wirtschaft gekoppelt sind."

Und da ist Zwickau, wo Kämmerer Andreas Höpfner mit 45 Millionen Euro allein bei der Gewerbesteuer gerechnet hatte: "Insgesamt weggebrochen ist uns eine Größenordnung bei der Gewerbesteuer von circa 20 Millionen. Und bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer ist es ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag, der uns fehlen wird am Ende des Jahres." Zwickau dürfte in Sachsen mit die höchsten Steuereinbußen haben – aufgrund der Produktionspause in den Autowerken. Und doch hat Kämmerer Höpfner die Haushaltssperre im Juli wieder aufgehoben.