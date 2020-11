Ausstattung erscheint ausreichend

Reine Kontaktverfolgung scheint in Leipzig zu funktionieren. So waren nach Angaben der Stadt beim Gesundheitsamt zuletzt schon 150 Leute in der Kontaktverfolgung im Einsatz, während es in Dresden der Stadt zufolge nur 41 waren und gerade mal 13 in Halle. Auch mit Blick auf die Einwohner-Fallzahlen steht Leipzig damit gut da.



Fraglich ist allerdings, ob die Kontaktverfolgungen überhaupt so viel bringen, wenn etwa nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 75 Prozent der gemeldeten Fälle der Ansteckungsweg ohnehin nicht nachvollziehbar ist.

Gibt es eine höhere Dunkelziffer?

Interessanter wäre da eher, was ein Gesundheitsamt tut, wenn es einen Kontakt gefunden hat, ob es etwa Tests anordnet oder nicht. Sollte es in Leipzig schon länger eine höhere unentdeckte Dunkelziffer geben, hätte sich das allerdings auch an einer im Verhältnis höheren Zahl an Intensiv-Patienten mit Covid-19-Erkrankungen und Todesfällen zeigen müssen. Das war in Leipzig aber bisher nicht der Fall.

Allerdings legt eine Studie nahe, dass die bisher niedrigeren Fallzahlen darauf zurückzuführen seien, dass sich bis Ende September eher Menschen unter 60 Jahren angesteckt hätten. Deshalb gebe es weniger schwere Krankheitsverläufe, aus Mangel an Symptomen, aber auch mehr unentdeckte Infektionen.

Nach Angaben der Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen, ändert sich das aber jetzt in Deutschland. Auch ältere Menschen werden demnach wieder häufiger angesteckt, was in der Folge nach etwa zwei Wochen zu mehr Todesfällen führen werde. Auch können von ersten Symptomen bis zu einer möglichen Aufnahme auf einer Intensivstation einige Wochen vergehen.