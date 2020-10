In Halle werden die Hygieneregeln also offenbar weitgehend beherzigt. Und das ist nach Auffassung des Bildungsministeriums in Magdeburg auch im restlichen Land so. Ministeriumssprecher Stefan Thurmann: "An den Schulen herrscht inzwischen ein relativ solider Umgang mit den bestehenden Maßnahmen. Da ist viel in Fleisch und Blut übergegangen." An den Schulen im Land habe es bislang noch kein Infektionsgeschehen gegeben, sagt Thurmann. Die Maßnahmen erfüllten also ihren Zweck.