Generell begrüßt Hosse den Vorschlag des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, den Schulbeginn auf verschiedene Uhrzeiten zu staffeln. Dennoch hält er ihn für schlecht umsetzbar. Und dem stimmt auch die Bildungsgewerkschaft GEW zu. Die Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Eva Gerth, glaubt, der Vorschlag ginge vor allem auf Kosten der Schulen. Schulorganisatorisch habe man bereits einiges an Änderungen vornehmen müssen, etwa geänderte Stundenpläne. "Alles in allem aus Sicht der Schule: Wieder mit Stress umsetzbar, wieder eine Mehrbelastung, neben all den Konzepten und sonstigen Sachen", betont Gerth.