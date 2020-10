Krankenhäuser, Pflegeheime, Arztpraxen – sie alle hatten zur Hochzeit der ersten Welle der Pandemie Alarm geschlagen. Die Vorräte an Schutzmasken, Schutzbekleidung und Desinfektionsmittel waren aufgebraucht, der Markt leer gefegt und für die Restposten wurden Mondpreise aufgerufen. In Sachsen-Anhalt hat man daraus seine Lehren gezogen.

Knapp zehn Millionen Einfach-Mundschutzmasken habe das Land in den vergangenen Monaten an verschiedenste Einrichtungen verteilt, sagt Albersmann, etwa die gleiche Menge habe man noch auf Lager. Auch die sogenannten FFP2 Masken – mehr als dreieinhalb Millionen – habe man im Land verteilen können, auch davon gebe es nochmal genauso viele auf Lager.

Das sieht aber nicht bei allen Artikeln so aus, wirft Albersmann ein: "Es gab große Engpässe in den vergangenen Monaten zum Beispiel bei Schutzanzügen, die nicht zu bekommen waren. Da sind auch wir nicht besonders gut aufgestellt. Aber was das Desinfektionsmittel angeht, was auch zum Beispiel Visiere angeht, da ist man jetzt doch jetzt sehr viel weiter als im Frühjahr und da haben wir entsprechende Bestände."