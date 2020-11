Was in diesen Kleeblatt-Regionen angedacht ist, wird in Thüringen bereits praktiziert. Und auch in Sachsen, wo Michael Albrecht, Chef der Uniklinik in Dresden, die Patienten-Verlegung koordiniert. Entsprechend interessiert verfolgt er die Kleeblatt-Planungen. Es sei eine richtige Idee, die man im Notfall genau so umsetzen müsse. "Dazu braucht man allerdings erstmal die lokalen Steuerstellen in den Bundesländern", stellt Albrecht fest.