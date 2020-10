Die CDU-Landrätin aus Greiz fordert: "Im Prinzip würde jetzt ein Fünfzeiler von der Staatskanzlei oder von dem Sozialministerium oder wem auch immer - mir ist das mittlerweile Wurscht - reichen, in dem gesagt wird: Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, wir sind noch in Abstimmungen mit den Ressorts, aber fangen Sie an, es ist nicht fördermittelschädlich, wir werden diese Verordnung rückwirkend in Kraft setzen. Dann könnten wir loslegen."