Jugendweihe/Jugendfeier Die Jugendweihe ist eine festliche Veranstaltung für Jugendliche beim Übergang ins Erwachsenenalter, meist im Alter von 14 Jahren. Der Verein Jugendweihe Deutschland richtet sich an vor allem an konfessionslose Jugendliche und versteht sich als unabhängiges, überparteiliches Angebot zur Pflege der etwa 170 Jahre alten humanistischen Tradition. Heute wird oft der Begriff Jugendfeier verwendet, als Abgrenzung zur ideologisch geprägten Jugendweihe in der DDR.



Dem Höhepunkt der eigentlichen Feier in festlicher Garderobe mit der Familie geht in der Regel ein mehrmonatiges Programm voraus. Es umfasst vielfältige Angebote von Tanz-, Benimm- und Kochkursen, über Gesprächsrunden zu Lebenszielen, Gruppenausflüge und andere Freizeitangebote. Größter Anbieter ist der Jugendweihe Deutschland e.V. mit elf Landes- und Regionalverbänden. Wichtiger Punkt für die Jugendlichen sind auch Geschenke von Familienangehörigen und Bekannten.