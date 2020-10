Es gehe um den Spagat zwischen Überleben und Zukunftsgestaltung. Das ist bei den meisten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren in Sachsen mit Blick auf den Doppelhaushalt 2021/22 zu hören.

So hofft etwa die Tourismusbranche auf Geld für Innovations- und Marketingprojekte. Gleichzeitig müsse aber auch das stark angeschlagene Gastgewerbe aufgefangen werden, damit keine Einrichtungen in Insolvenz gehen, sagt Rolf Keil, Präsident des Landestourismusverbandes Sachsen. "Da sind die vielen Gastronomen in der Region, die es nach wie vor schwer haben. Da gibt es keine großen Kapitalrückstellungen."