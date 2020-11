Siwonia arbeitet in einem Finanzamt in Chemnitz. Aus dem seien derzeit fünf Kolleginnen und Kollegen fürs Gesundheitsamt in Zwickau im Einsatz, sagt sie. Klar ist aber: Nicht alle können ihren Posten verlassen. Und bei denen, wo das geht, fällt trotzdem Arbeit an. Da müsse man Prioritäten setzen, mahnt Siwonia und stellt zugleich klar: "Wir machen das nicht zum ersten Mal, wir haben das schon bei Hochwasser gemacht, in der Flüchtlingskrise waren wir im Einsatz. Wir sind da kampferprobt."