Alters- und Pflegeheime Corona-Schnelltests noch nicht flächendeckend einsetzbar

Der Vorstoß aus Berlin kam offenbar überraschend, auch für die Landespolitik. Nach den Worten von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ist man nicht ausreichend vorbereitet gewesen. Nicht jeder könne die Antigen-Tests durchführen, denn dafür brauche es zunächst geschultes Personal: "Das heißt, es wird nicht von heute auf morgen sofort überall einsatzbar sein. Wir haben aber auch in den Pflegeeinrichtungen medizinisches Personal, das so etwas durchführen kann." Um die Schnelltests in der vulnerablen Gruppe so schnell wie möglich einsetzen zu können, stimme man sich derzeit miteinander ab.