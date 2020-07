In Mitteldeutschland wird mehr als 350 Verdachtsfällen auf Betrug bei Corona-Soforthilfen nachgegangen. In Sachsen sind es 142 Fälle, erklärte die Sächsische Aufbaubank auf Anfrage von MDR AKTUELL. In 45 Fällen seien bereits mehr als eine halbe Million Euro ausgezahlt worden. Diese Fälle würden strafrechtlich verfolgt.

Für Antrag und Bearbeitung wurden zum Teil vereinfachte Verfahren angewendet. Bildrechte: dpa

Nach Angaben der Investitionsbank Sachsen-Anhalts sind dort rund 200 Verdachtsfälle erhärtet oder bestätigt worden. Vor einigen Tagen hieß es vom Wirtschaftsministerium, von einem geschätzten Schaden von 2,2 Millionen Euro seien 38.000 Euro inzwischen zurückgezahlt worden.



In Thüringen wird nach Angaben des Landeskriminalamts in etwa 30 Fällen wegen Betrugsverdachts ermittelt. So sollen teilweise die Voraussetzungen für die Finanzhilfen gefehlt haben. Zudem sollen Anträge doppelt gestellt worden sein, was aber auch Versehen sein könne. Zudem sollen Verdächtige Anträge unter falschem Namen gestellt haben.