Zum anderen solle es bei dem Thüringer Sondervermögen wirklich nur um Soforthilfen für Corona-geschädigte Institutionen gehen, sagt Finanzministerin Taubert. "Alles andere, was wir in 2021 gegebenenfalls machen müssen, was die Steuerfragen betrifft für die Kommunen, oder was eben auch weitere Wirtschaftshilfen oder Hilfen für andere betrifft, das müssen wir im Haushalt 2021 gestalten." Damit sei auch die Gefahr eines sogenannten Schattenhaushalts gebannt, meint Taubert.