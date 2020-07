Kurzentschlossene können im Moment spontan und günstig von Leipzig nach Mallorca fliegen. Für rund 100 Euro bieten die Airlines Hin- und Rückflug an. In knapp zwei Stunden entflieht man dem mitteldeutschen Regen und landet in der spanischen Sonne. Doch was schön klingt, könnte auch zum Risiko werden.