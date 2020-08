Auf den Fluren vor dem Corona-Testcenter am Flughafen Leipzig/Halle stehen die Reiserückkehrer. Auf Koffern und an Stehtischen füllen sie Formulare aus, die für den Test nötig sind . Die Reisenden kommen aus Warna in Bulgarien, der "Goldstrand-Gegend". Die Gegend gilt seit Kurzem als Risikogebiet. Die meisten hier wurden im Urlaub mit dieser Tatsache konfrontiert.

Auf den Test lassen sich die meisten Reisenden ein, wie eine kleine Umfrage am Flughafen zeigt. Eine Reisende erzählt: "Wir müssen jetzt laut Aussage von dieser Dame da vorne nur die Flugnummer hinschreiben, Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Und wir sollen die Chipkarten bereithalten. Und was anderes müssen wir nicht machen." Weitere Rückkehrer berichten, dass sie sich nach der Reise ohnehin auf das Coronavirus hätten testen lassen.

Vor Ort wird allerdings nicht kontrolliert, ob auch wirklich alle, die aus einem Risikogebiet kommen, zum Test gehen. Denn nach der Einreise hat man drei Tage Zeit, um einen Abstrich machen zu lassen. In Sachsen geht das an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden, genauso wie beim Hausarzt oder in einer seit Montag eingerichteten Abstrich-Praxis in Chemnitz. Außerdem gibt es Testzentren an den Autobahngrenzübergängen der A4 und der A17.