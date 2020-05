Inzwischen hat sich die Aufregung gelegt. Doch fünf Wochen Quarantäne – dass sich das wiederholt, will Eckhard Stein unbedingt verhindern. Zusammen mit dem Gesundheitsamt und dem Sozialministerium hat er daher ein Konzept ausgearbeitet, das in den vergangenen Tagen schon größtenteils umgesetzt wurde.

Die Situation in der ZASt hatte in Sachsen-Anhalt wiederholt für Proteste gesorgt. Bildrechte: dpa

Der wichtigste Teil des Corona-Konzepts ist aber, die Bewohner voneinander zu trennen und die Auslastung der ZASt zu verringern. Denn in den drei großen Wohnhäusern sind normalerweise 850 Flüchtlinge aus bis zu 45 Ländern. Viele von ihnen wurden in dezentrale Unterkünfte verlegt, zum Beispiel Schwangere und Menschen mit Vorerkrankungen.



Außerdem müssen alle Bewohner, die positiv getestet werden, in extra Quarantäne-Unterkünfte in anderen Städten. Die Halberstädter Unterkunft wurde in den vergangenen Tagen damit immer leerer. Zurzeit sind nur noch 490 Flüchtlinge da.