Bisher ist in den neun sächsischen Einrichtungen kein Fall bekannt. Die Landesdirektion schreibt in einer Mail an MDR AKTUELL, alle Neuzugänge würden für 14 Tage getrennt untergebracht – und bei Risikokriterien getestet. Möglichkeiten zur räumlichen Trennung würden ausgebaut, Reinigungsmaßnahmen optimiert, zu Verhalten und Hygiene informiert.

Albrecht Pallas, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion meint dazu: "Ich gehe davon aus, dass die Verantwortlichen für die Betreibung der Erstaufnahmeeinrichtungen jetzt ihre Verantwortung kennen und über die Unterbringung hinaus dafür sorgen, dass auch beim Essen und bei jeglichen anderen Bereichen in den Einrichtungen dafür gesorgt wird, dass die sozialen Kontakte so gering wie möglich sind."

Es sei jetzt keine Zeit für Forderungen. Jörg Urban aber, Landeschef der AfD in Sachsen, betont per Mail, die einzige Lösung sei die sofortige Abschiebung ausreisepflichtiger Personen.

Petra Čagalj Sejdi, migrationspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im sächsischen Landtag. Bildrechte: MDR/Elenor Breusing

Petra Cagalj Sejdi hingegen, migrationspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, schlägt vor: "Es gibt natürlich Möglichkeiten, dass die Erstaufnahme in Leipzig zumindest 100 Plätze hat, wo sichergestellt werden könnte, dass infizierte Menschen in Quarantäne dort leben können. Und so haben wir natürlich auch Unterkünfte, wo wir sagen können: Okay, hier sind dann nur 50 Familien untergebracht, die in entsprechendem Abstand zueinander wohnen, sodass man sich da nicht anstecken kann, sollte jemand krank sein."