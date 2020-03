Dort sei geregelt, welche Sanktionen möglich seien: Von Geldstrafen, die eine Höhe von 25.000 Euro erreichen könnten bis hin zu Haftstrafen von maximal fünf Jahren bei besonders schweren und wiederholten Verstößen. Die meisten Sachsen aber hielten sich an die Regeln, erklärt Kunze-Gubsch weiter, auch wenn man einige Straftaten feststelle:

"In den vergangenen zehn Tagen waren es beispielsweise 166 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, es ist auch tendenziell zunehmend, es ist aber noch nicht so in der Größenordnung, dass wir sagen, wir brauchen eine ganz neue gesetzliche Regelung, vielmehr setzen wir auf die Vernunft und die Akzeptanz bei den Menschen."