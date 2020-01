Hass und Hetze bis hin zu Morddrohungen – zu finden sind solche Posts auf Plattformen wie Facebook, Twitter oder Reddit. Der Rechtsstaat müsse der Verrohung der Gesellschaft auch im Internet mit allen Mitteln entgegentreten, schreibt das sächsische Justizministerium in einer Mail an MDR AKTUELL: "Auch die sächsischen Staatsanwaltschaften werden diesen Tendenzen wirksam entgegentreten. Inwieweit hierzu auch organisatorische Veränderungen sinnvoll sind, wird derzeit geprüft."

Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften sind in den Ländern über mehrere Land- oder Oberlandesgerichtsbezirke zuständig – zum Beispiel im Bereich Wirtschafts- oder Cyber-Kriminalität. Für letztere hat auch Sachsen ein Kompetenzzentrum, angesiedelt beim LKA, erklärt Jürgen Schmidt von der Staatsanwaltschaft Dresden: "Es macht jetzt wenig Sinn, 150 verschiedene Spezialisierungen zu haben, und dann überschneiden die sich alle." Und keiner wisse dann mehr, wer was mache. Cybercrime sei ein "Phänomenbereich", den man identifiziert habe und wo auch Fälle von Hasskriminalität häufig mit hineinfielen.

Das Justizministerium war bisher CDU-geführt, in der neuen Regierung übernehmen es die Grünen. Kommt dann die Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft? Valentin Lippmann aus der Grünen-Fraktion im Landtag sagt: "Das ist die nächste Stufe, über die man dann diskutieren kann. Wo ich auch offen bin für Diskussionen." Der Innenpolitiker erklärt: "Im Kern ist aber erstmal das Problem zu lösen, dass die Anzeigewege zu kompliziert sind." Viel zu wenige Leute trauten sich, volksverhetzende Inhalte auf Facebook oder bei anderen Netzwerken zur Anzeige zu bringen. Lippmann: "Das gilt es vordringlich zu lösen."

Entdeckt jemand mutmaßlich strafbare Posts, dann kann er oder sie bei der Polizei Anzeige erstatten – auch online und anonym. Einfache Hinweise per Mail sind ebenfalls möglich. Innenpolitiker Lippmann von den Grünen hält das für nicht niedrigschwellig genug – und sieht auch personell Nachbesserungsbedarf: "Ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen sich im Freistaat Sachsen mit Hasskriminalität im Netz – sowohl bei der Staatsanwaltschaft als auch bei der Polizei – zum gegenwärtigen Stand konkret beschäftigen. Ich habe aber das Gefühl, dass das zu wenig sind."

Oberstaatsanwalt Schmidt aus Dresden sieht das anders. Wie viele Personen konkret zu Hasskriminalität im Internet arbeiten, kann zwar auch er nicht sagen. Im Prinzip könne das jeder Ermittler bei Polizei und Staatsanwaltschaft sein. Ein Personalproblem bestehe aber nicht, meint Schmidt. "Also wir sind gut in der Lage, die Fälle abzuarbeiten. Das Problem sind wirklich oft die fehlenden Ermittlungsansätze. Dass wir an einem bestimmten Punkt wirklich nicht weiterkommen. Aber da würden uns auch zehn weitere Ermittler nichts nützen."