Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (Archivbild) Bildrechte: dpa

Aber, berichtet Trümper: "Ich hatte letztens eine Situation, da bin ich in den Baumarkt und hab' in der Baumarkthalle 20 Meter rechts und links von mir niemanden gehabt. Und da ist das für mich auch die Frage: Muss es da sein? Oder kann man da mal sagen: Okay, ich nehm' die mal runter und wenn jemand kommt, dann setz' ich die wieder auf. Da muss man der Situation angepasst handeln."



Er glaube schon, dass alle danach gucken müssten, "dass wir uns nicht sinnlos anstecken und die Ansteckung auch nicht weitertragen. Das haben wir bisher in der Stadt ganz gut hingekriegt".