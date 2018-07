Nachfragen in den anderen Bundesländern ergaben, dass Sachsen mit dieser Praxis allein ist. Jetzt hat das Sozialministerium sie überprüft und will sie einstellen, erklärt Ministerin Petra Köpping: "Wir wissen, dass der Datenschutz sagt, wir dürfen auch diese Abfrage nicht machen. Deswegen werden wir das auch in Zukunft nicht mehr tun. Das Risiko, dass die Fördermittelstellen eingehen, bleibt. Weil der Verfassungsschutzbericht, den wir ja einsehen können, immer ein Jahr später kommt. Das heißt, in dem Jahr, in dem wir fördern, haben wir keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Das ist für uns ein Risiko."