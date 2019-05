Tag der Arbeit Zahlreiche Mai-Demos von links bis rechts

Zum Tag der Arbeit haben Gewerkschaften sowie Gruppierungen aus dem rechten und linken Spektrum zu Demonstrationen aufgerufen. Die zentrale Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds mit DGB-Chef Reiner Hoffmann findet in Leipzig statt. Unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" soll unter anderem für Mindestlöhne in ganz Europa demonstriert werden.

Poggenburg-Partei darf nicht in Leipzig-Connewitz demonstrieren

Die Polizei ist am Mittwoch mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die Versammlungen abzusichern. In Sachsen stehen nach Angaben des Innenministeriums die Städte Städte Plauen, Dresden, Chemnitz und Leipzig im Fokus. In Plauen hat die rechtsextreme Partei "Der Dritte Weg" zur Demonstration aufgerufen und dafür 200 Teilnehmer angemeldet. In Dresden will die NPD mit 300 bis 400 Teilnehmern auf dem Schlesischen Platz demonstrieren. Dagegen rufen unter anderem die Bündnisse "Leipzig nimmt Platz" sowie "Dresden nazifrei" zum Protest auf.

DGB-Chef Reiner Hoffmann wird in in Leipzig erwartet Bildrechte: dpa In Chemnitz haben der DGB, das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus", die AfD sowie die rechtspopulistische Bewegung "Pro Chemnitz" Veranstaltungen angemeldet. In Leipzig ist die Partei von Ex-AfD-Politiker André Poggenburg "Aufbruch deutscher Patrioten Mitteldeutschland" mit dem Vorhaben gescheitert, im linksgerichteten Leipziger Stadtteil Connewitz zu demonstrieren. Die Stadtverwaltung genehmigte stattdessen eine stationäre Kundgebung auf dem Simsonplatz vor dem Bundesverwaltungsgericht.

Zentrale DGB-Veranstaltungen in Erfurt und Naumburg

In Thüringen hat der DGB zu Kundgebungen und Aktionen in 17 Städten aufgerufen. Schwerpunkt ist in diesem Jahr Erfurt, wo mit dem Bündnis "Zusammenstehen" das "Fest der Vielen" organisiert wird. Musiker wie Clueso, Joris und Sebastian Krumbiegel ("Die Prinzen") sollen dort auftreten. Daneben planen in der Landeshauptstadt auch die AfD und verschiedene Bündnisse Aktionen. Zur AfD-Kundgebung unter anderem mit Landeschef Björn Höcke hat eine Initiative Gegenaktionen angekündigt, zu der nach ihren Angaben Teilnehmer auch aus anderen Bundesländern erwartet werden.

In Sachsen-Anhalt veranstaltet der DGB an 20 verschiedenen Orten Kundgebungen und bunte Familienfeste. Die zentrale Veranstaltung findet in Naumburg statt. Weitere Kundgebungen sind in Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau geplant. Die AfD will ihre Anhänger in der Lutherstadt Eisleben versammeln.