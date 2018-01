Die Zuckerrübenfabrik in Oldisleben besteht aus einem Schornstein, Dampfmaschinen und einem knapp 150 Jahre alten Gemäuer. Es handelt sich um eines der wenigen komplett erhaltenen technischen Denkmale im Norden Thüringens. Ansonsten ist von der einstigen Zuckerindustrie nicht viel übrig.

Mit der Porzellan-Industrie im Süden des Landes sieht das anders aus. Dort können viele Manufakturen erhalten werden. Insgesamt werden etwa 100 Denkmale pro Jahr in Thüringen abgerissen. Das sind längst nicht so viele wie in Sachsen.