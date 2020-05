Deutschlandtrend Mitteldeutsche Reaktionen auf Söders Umfragehoch

Gute Chancen für Söder

Deshalb werde man früher oder später über Söder sprechen müssen, meint Sven Schulze, Generalsekretär der CDU in Sachsen-Anhalt. Nur nicht jetzt. "Zum einen ist er Parteichef der CSU, das heißt, wir werden uns natürlich mit der CSU auch einigen müssen. Und wenn er anders als in der Vergangenheit sagen würde, er könnte sich das doch vorstellen, dann wird das mit Sicherheit auch innerhalb der CDU zu Diskussionen führen und ich glaube, dass er in einzelnen Bereichen, auch in Ostdeutschland gute Chancen hätte, auch von unseren Delegierten Unterstützung zu bekommen."

3 min Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Kommentar zu Söders Corona-Politik Kommentar zu Söders Corona-Politik Ein Kommentar zur Corona-Politik von Bayerns MP Markus Söder Link des Audios https://www.mdr.de/nachrichten/audio/audio-1393860.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Bisher hat Söder allerdings betont, dass er keine Ambitionen auf das Amt in Berlin habe. Raymond Walk, Generalsekretär der CDU in Thüringen, glaubt auch nicht, dass es allein Söders Corona-Politik ist, die ihm aktuell steigende Umfragewerte beschert. Die Union habe sich insgesamt gut geschlagen: "Die CDU/CSU hat deswegen gute Umfragewerte, weil sie sich in der Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, als konsequente Macher, als zuverlässige Krisenmanager beweisen konnte. Und das liegt, wie ich finde, in erster Linie auch an der ruhigen, sachlichen und sehr kompetenten Art der Kanzlerin."

Forderung nach "Agenda für den Osten"