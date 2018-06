Fachkräftemangel DGB: Sachsen nicht attraktiv genug für Zuwanderer

Hauptinhalt

Wegen des demografischen Wandels ist Sachsen auf Zuwanderer angewiesen. Das weiß auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. In einem Interview mit der "Welt am Sonntag" hat er sich dafür ausgesprochen, dass vor allem Menschen aus Osteuropa angelockt werden sollten. Sie würden besser zu uns passen als beispielsweise Spanier oder Portugiesen. Unsere Autorin hat sich in Sachsen umgehört, wie diese Aussage ankommt und auch einen Zuwanderer aus der Ukraine getroffen.

von Lily Meyer, MDR AKTUELL