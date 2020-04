Auch Matthias Hey, Chef der SPD-Fraktion, spricht sich für ein Spendenmodell aus. Das Geld könnte beispielsweise an die Jugendorganisationen vom DRK oder den Johannitern gehen, schlägt Hey vor.

"Wir müssten uns schon auf ein oder zwei Projekt einigen. Weil es ja wenig Sinn macht, dass wir 90 Mal mit der Diätenerhöhung bestimmte Projekte vielleicht nur im Wahlkreis oder so unterstützen. Das wollen wir auch nicht."

Jetzt im Moment gehe es um schnelle Hilfe. Zu einem späteren Zeitpunkt könne aber über die Diäten der Abgeordneten diskutiert werden, meint Hey.



Sein Vorschlag: die Bildung eines Extra-Arbeitsgremiums, denn es gebe noch andere Fragen zu klären, so Hey weiter: "Muss denn ein Abgeordneter vielleicht demnächst auch mal in die Sozialversicherungssysteme genauso einzahlen, wie jeder andere Mensch in Thüringen auch?"