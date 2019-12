Bisher hat nur Sachsen die Mittel aus dem Digitalpakt an Schulen verteilt. In Sachsen-Anhalt und Thüringen geht es nur langsam voran.

Bisher hat nur Sachsen die Mittel aus dem Digitalpakt an Schulen verteilt. In Sachsen-Anhalt und Thüringen geht es nur langsam voran.

Bisher hat nur Sachsen die Mittel aus dem Digitalpakt an Schulen verteilt. In Sachsen-Anhalt und Thüringen geht es nur langsam voran. Bildrechte: dpa

Digitalisierung Geld aus Digitalpakt kommt nur langsam bei Schulen an

Hauptinhalt

Die Mittel aus dem Digitalpakt des Bundes kommen nur langsam in den Schulen in Mitteldeutschland an. Bisher hat nur Sachsen die Bundesmittel weitergereicht. In Thüringen und Sachsen-Anhalt ist noch kein Geld aus dem Digitalpakt geflossen. Wie geht es also weiter mit der Digitalisierung an den Schulen?

von Raja Kraus, MDR AKTUELL