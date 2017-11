Wir glauben, dass für das Interesse an der Politik mehr direkte Beteiligung genau der richtige Schlüssel ist.

Wie genau, darüber haben Landtagsabgeordnete in vier Sitzungen beraten. In die Kommission waren auch Experten eingeladen: darunter Wissenschaftler, Bürgermeister und der Verein "Mehr Demokratie".

Im Ergebnis sind die Parteien zu ganz unterschiedlichen Vorschlägen gekommen. Planmäßig stellen sie die in der letzten Sitzung vor, doch die AfD hatte als einzige kein Papier fertig, sondern reichte ihres nach. Eine Kommission einberufen und sich dann nicht engagieren, kritisierten die anderen Parteien.

Doch Fraktionschef Poggenburg rechtfertigt, ihre Vorschläge hätten nur etwas mehr Zeit gebraucht: "Wir möchten, dass der Ministerpräsident direkt gewählt wird. Wir stellen uns vor, dass so ein direkt gewählter Ministerpräsident natürlich eine ganz andere Legitimation hat."

Außerdem sollen für eine Volksinitiative 10.000 statt 30.000 Unterschriften reichen. Und: Die direkte Demokratie soll auf Deutsche und EU-Bürger beschränkt werden. Bisher hat jeder Einwohner das Recht dazu, also auch alle Ausländer, die hier leben.

Linken-Politikerin Christina Buchheim sagt, sie wolle eine gesetzliche Frist einführen für die Beantwortung von Anfragen. Die Linke wolle sich auch dafür einsetzen, dass die Einwohnerfragestunden auch verpflichtend in den beratenden Ausschüssen eingeführt würden – also nicht nur, wenn Stadtrat oder Kreistag öffentlich tagen. Auch Bürgerentscheide will die Linke erleichtern: Teilweise soll für ihren Erfolg schon reichen, wenn zehn Prozent der Bürger zustimmen.