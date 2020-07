Für Wilko Florstedt ist der Gesetzesvorschlag der EU-Kommission vor allem eines – viel zu schwammig. Der Geschäftsführer des Landesjagdverbandes Sachsen-Anhalt erklärt: Brüssel wolle, dass Jäger keine Bleimunition mehr in Feuchtgebieten verschießen. Nur – was genau ein Feuchtgebiet sei, sage die Kommission nicht, kritisiert Florstedt. Das verunsichere die Jäger. "Die Gefahr bestünde, dass zum Beispiel auf ganz normalen Agrarflächen, die eben in einem jahreszeitlichen Ablauf etwas feucht stehen, durch erhöhten Niederschlag eben auch feucht sind, dass diese Bereiche eben möglicherweise auch schon zu Feuchtgebieten erklärt würden."

Mit der Konsequenz, dass die Jäger möglicherweise Strafen zahlen müssten. Wenn das klarer durch die EU-Kommission geregelt wäre, hätte Florstedt nichts gegen den Gesetzesentwurf.

Jäger schießen gerne mit Bleischrot

Denn schon jetzt müssten die rund 12.000 Jäger in Sachsen-Anhalt bei der Jagd auf Wassertiere auf Bleimunition verzichten. Das steht im Landesjagdgesetz. In den übrigen Gebieten könnten die Jäger allerdings mit Bleischrot schießen.

Denn das gehöre auch zur Wahrheit, sagt Florstedt, Blei sei ein Material, das sich sehr gut zur Jagd eigne. "Blei hat die physische Eigenschaft, sich leicht zu verformen, Energie eben auch schnell abzugeben. Im Gegensatz zu doch sehr spröden oder eben harten Alternativen wie zum Beispiel Stahlschrot. Die haben eine hohe Abprallwirkung und das ist eben im Rahmen der sicheren Jagdausübung eigentlich nicht gewollt."

Sachsen-Anhalts Umweltministerin fordert Verbot

Für Wilko Florstedt sei die Bleimunition jedoch nur eine Übergangslösung. Ihm sei klar, dass man irgendwann auf das giftige Schwermetall verzichten müsse. Doch bislang gebe es für ihn eben kein Material mit vergleichbaren Eigenschaften wie Blei. Da widerspricht ihm Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert. Es gebe Alternativen zu Blei. Stahlschrot oder Zinkschrot. "Nach allem, was mir vorliegt", sagt Dalbert, "zeigen die Untersuchungen auf, dass es keinen großen Unterschied in dem Verhalten zwischen bleihaltiger und nicht bleihaltiger Munition gibt."

Deshalb fordert Dalbert ein europaweites Verbot von Bleimunition. Denn dadurch, dass europa-einheitliche Vorgaben fehlen, regelt in Deutschland jedes Bundesland selbst, ob und in welchem Maße Bleimunition erlaubt ist. In Sachsen-Anhalt habe das Parlament nur bei der Jagd auf Wassertiere Bleischrot verboten. Ansonsten sei es erlaubt. Und daran könne auch sie nichts ändern, sagt die Ministerin.

Welche Gefahren Blei haben kann

Dass es aber auch anders geht, zeigt Sachsen. Dort ist Bleischrot seit 2014 generell verboten. In Thüringen wird es ab 2022 untersagt sein. In Europa gelten generelle Verbote in Dänemark oder den Niederlanden.

Und das zu Recht, meint Christian Kunz. Denn für den Landesgeschäftsführer des Bundes für Umwelt und Naturschutz Sachsen-Anhalt berge Blei Gefahren für Mensch und Tier. "Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat zum Beispiel festgestellt und empfiehlt auch, dass beispielsweise Schwangere oder Frauen, die Kinder haben möchten, auf Wildbret verzichten sollten, weil einfach die Splitter sehr sehr klein sein können und beim Essen nicht bemerkt werden. Und Blei als Schwermetall hat eben die unangenehme Wirkung, dass es sich einfach anreichert im Körper und nur schwer ausgeschieden werden kann."