Rund 10,7 Milliarden Euro jährlich wollen Linke, SPD und Grüne für Thüringen ausgeben, die CDU will 500 Millionen Euro einsparen – mit ihren Anträgen habe sie gezeigt, dass das möglich sei, so Kowalleck.

Bei so einer Masse an Anträgen geht es vor allem um einen Showeffekt.

Viele der Anträge würden sich mit Hunderter-Summen befassen, die in einem 10,7 Milliarden großen Haushaltsplan kein Gewicht hätten. Pidde nennt ein Beispiel: "Ob Gerichtskosten in irgendeinem Bereich mit 40.000 Euro veranschlagt werden oder mit 39.000 – das weiß heute noch keiner. Es kann sein, dass 50.000 Euro benötigt werden. Deshalb 1.000 Euro aus dem Haushaltsplan wegzunehmen, ist Kinderei."

Als Kinderei will die CDU ihre Vorschläge nicht verstanden wissen. Sie kritisiert vor allem, dass Rot-Rot-Grün in den beiden kommenden Jahren mehr ausgeben will, als eingenommen wird – und zwar 837,47 Millionen Euro. Um diese Lücke zu decken, greift die Landesregierung in den Sparstrumpf, also die Landesrücklagen. Ein Unding für CDU und auch AfD, wie deren finanzpolitischer Sprecher Olaf Kießling meint:

CDU-Politiker Kowalleck bemängelt zudem, dass Thüringen in den beiden kommenden Jahren nur 113 Millionen Euro Schulden tilgen will.

Kaum Schuldenabbau und ein teurer Griff in die Rücklage – das sei nur die halbe Wahrheit, meint rot-rot-grün. Denn was bei der Rechnung fehle, sei der Jahresabschluss 2017. Hier werde viel Geld übrigbleiben.



Das Finanzministerium rechnet mit rund 800 Millionen Euro. Dieses Geld wird im Frühjahr zurück in die Landeskasse fließen, die Rücklage wieder auffüllen und alte Schulden tilgen. Neue Schulden will Rot-Rot-Grün in dieser Legislatur in jedem Fall nicht machen.