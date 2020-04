Die Spendebereitschaft der Bevölkerung ist nach Auskunft der DRK-Blutspendedienste derzeit sehr hoch und deckt den aktuellen Bedarf. Der liegt in Sachsen nach Informationen des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost bei 450 Blutspenden pro Werktag. Das seien in der aktuellen Situation, wo geplante Operationen verschoben werden, 30 Prozent weniger als unter normalen Bedingungen, wenn werktäglich rund 650 Blutspenden benötigt werden. Für Sachsen-Anhalt und Thüringen wird nach Auskunft des dort aktiven DRK-Blutspendedienst NSTOB der derzeitige Bedarf von insgesamt 400 Blutspenden pro Werktag gedeckt. Das ist derzeit ebenfalls ein Drittel weniger als der gesamte Regelbedarf in den beiden Bundesländern, der bei 600 liegt. Die Sprecher beider Dienst betonten, dass sich dies jedoch kurzfristig ändern kann.

Das Rote Kreuz sammelt drei Viertel aller Blutspenden in Deutschland. Das geht aus dem jährlichen Bericht des Paul-Ehrlich-Instituts hervor. In Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der DRK-Blutspendedienst NSTOB aktiv, in Sachsen der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. 18 Prozent der Blutspenden in Deutschland kommen von staatlichen, kommunalen, anderen gemeinnützigen Blutspendediensten, von Krankenhäusern und der Bundeswehr. Sieben Prozent der Blutspenden werden von privaten Blutspendediensten und der plasmaverarbeitenden Industrie gesammelt. Der größte Teil davon kommt nach eigenen Angaben von der Firma Haema AG.