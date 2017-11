Er lehnt den Entwurf zum Wassergesetz ab: "Weil es praktisch am Ende eine Enteignung von landwirtschaftlicher Fläche ist. Wir wirtschaften auf diesen Flächen nicht mal unbedingt bis an die Böschungsoberkante ran. Aber wir wollen uns einfach nicht von einem Gesetz vorschreiben lassen, dass wir nicht bis zum Bach arbeiten dürfen. Wir verdienen mit der Fläche unser Geld."

Aber einfach so fünf Meter Feld am Uferrand mit Weiden zupflanzen? Das ginge nicht, meint Landwirt Udo Große vom Kreisbauernverband Eisenberg/Jena/Stadtroda: "Wir bewirtschaften in der Regel gepachtete Flächen. Wie geht man dann mit den Eigentümern um? Oder welche Entschädigung haben die zu erwarten? Also es ist ein heißes Thema." Spricht man am Rande einer Tagung mit zahlreichen Landwirten zum Thema, dann sehen viele das neue Gesetz als grüne Ideologie. Ihrer Aussage nach spritzt bisher kein Bauer bis direkt ans Ufer.