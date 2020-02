Nach der extremen Dürre im Jahr 2018 haben Landwirte in Mitteldeutschland Nothilfe in Millionenhöhe bekommen. Das geht aus Zahlen des Bundesagrarministeriums hervor. Danach wurden insgesamt mehr als 90 Millionen Euro an rund 1.100 landwirtschaftliche Betriebe in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gezahlt.