Seit einer Woche streiten die Jüdische Gemeinde in Halle und das Innenministerium von Sachsen-Anhalt öffentlich darüber, ob es am Tag des Anschlags am vergangenen Mittwoch ständigen Polizeischutz hätte geben müssen. Am Donnerstag haben sich beide Seiten nach einem Treffen auf mehr Schutz für die Gläubigen geeinigt. So soll es Verhandlungen über bauliche Sicherheitsmaßnahmen an den Synagogen geben.

Die Zahl der Angriffe war zuletzt rückläufig. 2018 wurden Gotteshäuser und Gebetsräume den Zahlen der Landeskriminalämter zufolge 34 Mal attackiert. 2017 hatte es noch 42 Angriffe gegeben.

Auch im laufenden Jahr gingen die Attacken einer vorläufigen Auswertung zufolge zurück: Registriert wurden bis zum Herbst 16 Angriffe. Der Anschlag von Halle ist in den Zahlen noch nicht inbegriffen.

Ein Drittel der Täter griff Moscheen und Synagogen an

Der Großteil der Angriffe richtete sich in den vergangenen Jahren gegen Kirchen. Der Anteil der Straftaten gegen Einrichtungen islamischen und jüdischen Glaubens betrug rund ein Drittel. Dabei waren Moscheen beziehungsweise islamische Gebetsräume deutlich häufiger betroffen als Synagogen.

2018 gab es in Mitteldeutschland zehn Angriffe gegen muslimische Gebetshäuser, darunter war allein die Moschee in Erfurt dreimal betroffen. Jüdische Einrichtungen wurden den Zahlen nach zweimal angegriffen. So wurde im April 2018 eine Brandstiftung in einem Kindergarten auf dem Chemnitzer Sonnenberg registriert, in dem auch die jüdische Gemeinde Gruppen betreibt.

Synagoge in Halle bereits im Mai 2018 attackiert