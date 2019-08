Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte damals in seinen "Masterplan Migration" und in den Koalitionsvertrag geschrieben: "Anker heißt: Ankunftszentrum, Entscheidungszentrum, Rückführungszentrum." Anker hat also nichts mit Ankerlegen zu tun, um irgendwo zu bleiben. Anker ist eine Abkürzung.

Durch die Konzentration aller relevanten Behörden auf einen Standort sollen die Asylverfahren schneller durchgeführt werden. Vor Ort sind etwa das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), die Rückführungsberatung und die Verwaltungsgerichte. Alle Akteure sollen ohne großen Zeitverlust Hand in Hand arbeiten.



Seehofer ist sich damals sicher: Wenn Bayern erst den Anfang gemacht hat, werden auch die anderen Bundesländer nachziehen. Gleich am 1. August 2018 gehen nicht nur in Bayern, sondern auch in Sachsen die ersten Ankerzentren an den Start. Zwei Monate später zieht das Saarland nach. Und dann – niemand mehr.