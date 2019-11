Ein Monat danach Trauerbewältigung nach dem Terroranschlag von Halle

Hauptinhalt

Am 9. Oktober, also vor einem Monat, hat ein 27-jähriger Mann die Synagoge in Halle angegriffen. Rund 50 Gemeindemitglieder sind dem Tod nur deshalb entkommen, weil eine massive Holztür den Attentäter stoppte. Der erschoss daraufhin eine Passantin und griff dann einen Dönerimbiss in der Nähe an. Dort erschoss er einen jungen Mann, der gerade seine Mittagspause machte. Seit einem Monat versuchen die Betroffen ihre Trauer zu verarbeiten.

von Niklas Ottersbach, MDR AKTUELL