Sicherheitslücken Weiter Probleme bei der elektronischen Anwaltspost

Hauptinhalt

Alles, was wir per E-Mail verschicken, soll natürlich sicher sein. Bei besonders vertraulichen Infos gilt das natürlich umso mehr. Deshalb kommunizieren Anwälte mit Gerichten seit knapp einem Jahr über ein spezielles, in sich geschlossenes E-Mail-System. Klingt zwar gut, es hatte aber so viele Sicherheitslücken, dass es kurz nach dem Start wieder außer Betrieb gesetzt wurde. Jetzt geht es erneut an den Start – allerdings wieder mit Mängeln.