Der Bundesrat befasst sich am Freitag mit einer Reihe von Gesetzesvorhaben. Punkt 20 auf der Liste: ein "Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich". Dabei geht es um Neubauten an Straßen und Schienen.



Ein Ziel der Neuregelung ist es, die Kommunen von hohen Kosten beim Bau von Eisenbahnübergängen zu entlasten und so Investitionen in das Schienennetz zu forcieren. Denn die Kommunen mussten bei bestimmten Arbeiten an Bahnübergängen ein Drittel der Kosten selbst tragen – laut Deutschem Städte- und Gemeindebund waren das in den vergangene Jahren bundesweit jährlich rund 50 Millionen Euro.