Fünf Richterinnen und Richter sollen im Prozess gegen den Halle-Attentäter zu einem Urteil kommen, doch eine Richterin ist jetzt auf unbestimmte Zeit erkrankt. Was in so einem Fall passiert, erklärt Christian Hoppe, Landesvorsitzender des Bunds der Richter und Staatsanwälte Sachsen-Anhalt: "Jetzt wäre, wenn es keine Ergänzungsrichter gibt, das Gericht nicht mehr ordnungsgemäß besetzt. Ein anderer Richter von irgendwoher könnte jetzt nicht dazukommen, weil er die ersten Verhandlungstage nicht mitbekommen hat. Also plant die Kammer oder der Senat von vornherein Ergänzungsrichter ein."