Bei den Kreistagswahlen in Sachsen liegt die CDU nach einem ersten Zwischenstand in den meisten Landkreisen vorn. Im Vogtland, im Erzgebirge, Mittelsachsen, Nordsachsen und in den Landkreisen Zwickau und Bautzen war sie am Sonntagabend zum Teil sehr deutlich vor der AfD in Führung. In den Landkreisen Görlitz und Meißen hatte die AfD vor der CDU die Nase vorn.



Bei der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz liegt der AfD-Politiker Sebastian Wippel nach dem ersten Wahlgang vorn. Wie die Wahlleiterin mitteilte, bekam er 36,4 Prozent derStimmen. Dahinter landeten CDU-Kandidat Octavian Ursu (30,3 Prozent) und die Grünen-Politikerin Franziska Schubert (27,9 Prozent). Da kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichte, gibt es am 16. Juni einen zweiten Wahlgang. Görlitz wäre die erste Stadt in Deutschland, in der die AfD einen Oberbürgermeister stellt.