Montags ist das Restaurant von Uwe Dziuballa eigentlich geschlossen. Doch vor zwei Wochen hatte der Chef der einzigen jüdischen Gaststätte in Chemnitz zu einem Vortrag eingeladen. Es ging um die Erben der Firmen, die Ende der 1930er, Anfang der 1940er Jahre in Deutschland arisiert wurden. Die Veranstaltung war schon zu Ende, die Gäste nach Hause gegangen, als Dziuballa ein Geräusch hörte.

Er habe die Polizei gerufen, die sei auch schnell da gewesen, erzählt Dziuballa. Am nächsten Tag, dem 28. August, berichten in einer Pressekonferenz in Dresden Sachsens Landespolizeipräsident, Innenminister und Ministerpräsident über das Geschehen rund um die Demonstrationen in Chemnitz. Der Angriff auf das jüdische Restaurant wird nicht erwähnt.