Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) Bildrechte: Ministerium für Inneres und Sport/Andreas Lander

Dann diese Nachricht: In der JVA sollen 30 Abschiebehaftplätze eingerichtet werden. Warum es die braucht, lässt Innenminister Holger Stahlknecht schriftlich erklären: "Wesentliche Ursache für das Scheitern geplanter Abschiebungen ist die unentschuldigte Abwesenheit von Ausreisepflichtigen am Rückführungstag. In Fällen, in denen eine aufenthaltsbeendende Maßnahme zuvor bereits aus diesem Grund nicht vollzogen werden konnte, besteht die Möglichkeit, die Betroffenen zur Sicherung der Abschiebung auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen."