An den Gerichten liegt es nicht. Schon seit vielen Jahren werden stets ungefähr gleich viele Thüringerinnen und Thüringer zu einer Geldstrafe verurteilt. Was deutlich zugenommen hat, sind Menschen, die nicht bezahlen und ihre Tagessätze durch Haft begleichen. Schaut man sich die vergangenen zehn Jahre an, gibt es bei so genannten Ersatzfreiheitsstrafen ein Plus von deutlich über 20 Prozent.