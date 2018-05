Diskussion um Ost-Quote im Leipziger Paulinum

Unter diesem Titel stand die erste Ausgabe der Diskussionsreihe „Zur Sache, Leipzig“, die am Mittwoch in der Universitäts-Aula der Paulinerkirche stattfand. Gesprächspartner waren unter anderem Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und MDR-Intendantin Karola Wille.

Über 320 Gäste waren gekommen. Einer von ihnen, Matthias Günkel, hat sich gleich in die erste Reihe gesetzt. Auf seinem Schoß: Kugelschreiber und Schreibblock. Der 66-jährige Leipziger ist eigentlich Rentner, schreibt aber Nachrichten fürs Internet. Er will genau hinhören, was Ministerpräsident Reiner Haseloff gleich zur Ost-Quote sagt. Wie hoch ist der Anteil der Ostdeutschen in der Politik und was kann getan werden, damit mehr Ostdeutsche in Spitzenpositionen kommen?