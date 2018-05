Der Sonnenberg ist ein berühmt-berüchtigtes Viertel in Chemnitz. Jeder Vierte ist hier auf Hartz IV angewiesen. Doch wenn hier kostenlos Kleidung verteilt oder Essen ausgeben wird, dürfen sich nicht alle freuen: Denn Aktionen wie diese bietet der "Dritte Weg" nur für Deutsche an.

Rechte und linke Demonstrationen in Chemnitz angemeldet

Der "Dritte Weg" ist eine Kleinstpartei. 2013 in Bayern gegründet, versucht sie seit zwei Jahren, in Westsachsen Fuß zu fassen. Sie bezeichnet sich selbst als nationalrevolutionär. Für den Mittag des 1. Mais hat sie 1.000 Teilnehmer für eine Demonstration über den Sonnenberg angemeldet.



Das linke Bündnis "Chemnitz Nazifrei" will schon zuvor an verschiedenen Punkten in dem Viertel demonstrieren, sagt Robin Rottloff, der Sprecher der Initiative: "Beispielsweise sei da der Lessingsplatz genannt – das Büro der Linken-Abgeordneten Susanne Schaper, das nach 22 Angriffen in 17 Monaten geräumt werden musste. Wir werden die kurdische Bäckerei anlaufen, die vor kurzem erst von Nazis beschmiert wurde, und wollen eine bunte friedliche laute Demonstration über den Chemnitzer Sonnenberg durchführen und so den Sonnenberg auch von Links besetzen."

Rechte Kleinstpartei imitiert Look der linken Arbeiterbewegung

Linke Themen nationalrevolutionär besetzen, das ist die Strategie der Kleinstpartei der "Dritte Weg". Folgerichtig steht auf ihren roten Demo-Bannern auch "Kapitalismus zerschlagen".



Der Look imitiert die linke Arbeiterbewegung – doch Gemeinsamkeiten gebe es nicht, sagt Thomas Dudzak, Landesgeschäftsführer der Linken in Sachsen: "Sie kommen mit einer vermeintlichen Kapitalismuskritik, die in Wirklichkeit keine Kapitalismuskritik ist, die gegen soziale Ausgrenzung kämpft oder sonst irgendwas. Sondern es ist eine heimliche Sehnsucht, nach einem patriarchalen, autoritären Staat, nach einem Staat, in dem nicht jeder dazugehören darf."

"Dritter Weg" fordert deutschen Sozialismus

Schon Adolf Hitler Hitler hatte vor 85 Jahren mit ähnlichen Hintergedanken den 1. Mai für den Nationalsozialismus besetzt. Er machte den Arbeiterkampftag zum staatlichen Feiertag – und begann am 2. Mai 1933 mit der Zerschlagung der Gewerkschaften. Am 1. Mai 2018 will der "Dritte Weg" auf der Straße einen "deutschen Sozialismus" und einen "Staat der nationalen Arbeit" einfordern. Ein Grund, warum der DGB seine Hauptkundgebung nach Chemnitz gelegt hat, sagt Markus Schlimbach, Vorsitzender des DGB Sachsen.

Deutschland lebt vom Export. Wer geschlossene Grenzen propagiert, der gefährdet unseren Wirtschaftsstandort. Deshalb kann man nur davor warnen, hinter solchen plumpen Parolen herzulaufen. Markus Schlimbach Vorsitzender des DGB Sachsen

Stadt empfängt rechte Demo mit "Sackgang"