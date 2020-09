Sachsen Streichung des Schulgelds soll Mangel an Erziehern beheben

Bildrechte: MDR/Jan Bräuer

In kommunalen Kitas und Horten wird gestreikt. Es geht um eine bessere Bezahlung. Die bisherige könnte ein Grund für den chronischen Fachkräftemangel in der Branche sein. Das Kultusministerium setzt aber erstmal woanders an: Es will das Schulgeld streichen, das Azubis bisher an freie Träger zahlen müssen.